Russische Kampfjets nach Iran aufgebrochen

Strischi hat sich am Samstag mit sechs MiG-29-Kampfjets nach Iran auf den Weg gemacht. Dort wird die wohl berühmteste Kunstflugstaffel der russischen Luftwaffe an der Iran Air Show teilnehmen.

Die Kampfjets seien am Samstag von Kubinka bei Moskau gestartet, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Auf dem Weg in den Iran seien zwei Zwiswchenstopps geplant. Das russische Fernsehen zeigte Bilder des Überflugs.

Die Iran Air Show findet vom 26. bis 29. November auf der Golf-Insel Kisch statt.