„Ich liebe dich, Russland”: Natalia Oreiro „macht Party“ bei Moskau – VIDEO

Die uruguayische Sängerin und Schauspielerin Natalia Oreiro hat ihr neues Musik-Video präsentiert, das in der Stadt Balaschicha im Moskauer Gebiet aufgenommen wurde.

Das Lied namens „To Russia with Love“ sang Oreiro auf Russisch, Spanisch und English. Unter anderem sind solche russischen Worte und Aussagen wie „nach Russland mit Liebe“, „das Fest kommt“, „ich bin eure Natascha“ und „ich liebe dich, Russland“ zu hören.

Das Video erzählt laut dem russischen TV-Sender „360“ eine Geschichte aus den 90er Jahren in dem ausgedachten Dorf „Orejrowo“, wo drei Frauen davon träumen, ihrem Idol Natalia Oreiro zu ähneln. Eine begeisterte Anhängerin schreibt einen Brief an die Sängerin, woraufhin Oreiro das Dorf besucht und eine Party für Frauen organisiert: Sie tanzen und machen Fotos vor dem Hintergrund eines Symbols der vergangenen Epoche, eines Teppichs.

Danach machen die Frauen und Oreiro eine Silvesterparty im Dorf. Sie dekorieren den Saal im lokalen Kulturpalast, schmücken den Tannenbaum und laden die Einheimischen ein. Laut dem TV-Sender spielten reale Einwohner von Balaschicha alle Rollen in dem Musik-Clip.

Balaschicha ist eine Großstadt in der Region Moskau in Russland. Sie liegt etwa 25 Kilometer östlich des Stadtzentrums und vier Kilometer von der Stadtgrenze Moskaus entfernt.