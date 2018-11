Syrien: Austausch von Geiseln gegen Kämpfer gefilmt – VIDEO

Zuvor hatte der Leiter des russischen Versöhnungszentrums der Konfliktparteien in Syrien, General-Leutnant Sergej Solomatin, mitgeteilt, dass die bewaffnete Opposition und syrische Regierungskräfte am Samstag bei Aleppo im Rahmen der Astana-Vereinbarungen zehn Geiseln und zehn gefangene Kämpfer ausgetauscht hätten. Er fügte hinzu, dass der Austausch unter Teilnahme von Vertretern des russischen Verteidigungsministeriums in einer im Rahmen des Astana-Formats agierenden Arbeitsgruppe organisiert worden sei.

In dem 45 Sekunden langen Video wird dieser Austausch gezeigt. Die Wagenkolonne bewegt sich unter Beobachtung der iranischen und türkischen Seite sowie des Syrisch-Arabischen Roten Halbmondes. Unter den Geiseln waren Frauen und ältere Menschen. Sie freuten sich und gaben den Journalisten gern Kommentare.