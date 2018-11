Tödliche Messerattacke in Innsbruck – zwei Afghanen vorläufig festgenommen

In der Nacht auf Sonntag wurde laut der Zeitung „Der Standard“, die auf die Polizei verweist, ein 21 Jahre alter Österreicher von einem bisher Unbekannten am Hals verletzt. Der Einheimische sei sofort in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er aber wenig später an seinen schweren Verletzungen verstorben sei.

Der Vorfall ereignete sich laut der Zeitung gegen 01.30 Uhr im Bereich Ing. Etzelstraße/Museumstraße. Der Angreifer soll geflüchtet sein. Laut Zeugenaussagen soll er klein gewesen sein und dunkle Kleidung getragen haben. Er soll ausländischer Herkunft sein.

Später teilte die Polizei mit, dass vorläufig zwei Afghanen festgenommen worden seien. Ob einer der beiden der Angreifer sei, habe die Exekutive vorerst noch nicht sagen können.

„Ein möglicher Tatzusammenhang wird geprüft", zitiert das Blatt die Aussagen einer Polizeisprecherin gegenüber APA.