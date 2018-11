Mordfall Susanna: Anklage gegen irakischen Migrant erhoben

Nun soll das Verfahren gegen den irakischen Asylbewerber offiziell in Gang gesetzt werden. Der Prozess soll im Frühjahr 2019 vor dem Wiesbadener Landgericht beginnen.

Dem Iraker sollen neben der Vergewaltigung der 14-Jährigen und dem Mord an ihr auch Raub, Bedrohung und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen werden: Ali B. soll an einem Raubüberfall auf einen jungen Mann in Wiesbaden teilgenommen haben.

Zudem gebe es einen anderen Tatverdacht gegen Ali B., und zwar im Fall der Vergewaltigung einer 11-Jährigen, der in einem gesonderten Verfahren behandelt werden soll.

Am 22. Mai 2018 war die 14-jährige Susanna nicht nach Hause gekommen und einen Tag später von ihrer Mutter als vermisst gemeldet worden. Am 6. Juni wurde die Leiche von Susanna F. neben Bahngleisen in Wiesbaden-Erbenheim aufgefunden. Der Hinweis auf Ali B. als Täter soll von einem 16-jährigen Mitbewohner des Mannes in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden gekommen sein.

Ali B. war 2015 nach Deutschland gekommen und hatte einen Asylantrag erstellt, der im Dezember 2016 abgelehnt wurde. Später reichte Ali B. Klage gegen diesen Beschluss ein.

Der Verdächtige wurde am 8. Juni diesen Jahres im Nordirak von kurdischen Sicherheitskräften festgenommen, denn er war inzwischen mit seiner Familie in das Nahostland ausgereist. Dort wurde der mutmaßliche Täter der deutschen Bundespolizei übergeben, die ihn nach Deutschland brachte und der Justiz in Wiesbaden übergab.