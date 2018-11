Wegen allergischer Reaktion: dm ruft Beauty-Produkt zurück

Wie das Unternehmen am Freitag in Karlsruhe mitteilte, ist der Artikel „DAS gesunde PLUS Beauty Kollagen” mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum Juni 2020 und der L-Nr.: L39/1148 betroffen. Die entsprechenden Informationen sind auf dem Boden der Produktverpackung angebracht.

„Es ist nicht auszuschließen, dass es nach dem Verzehr vorübergehend zu leichten allergieähnlichen Reaktionen, wie zum Beispiel Hitzegefühl oder Hautrötungen, kommen kann“, erklärte dm.

Kunden wurden dringend gebeten, die Trinkampullen zurückzubringen. Der Kaufpreis werde erstattet.

