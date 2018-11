High vor Traualtar: Kim Kardashian gesteht Drogenkonsum bei Hochzeit

„Als ich geheiratet habe, war ich auf Ecstasy“, sagte sie in einer Episode ihrer Realityshow „Keeping Up With The Kardashians“, die am Sonntag im US-Fernsehen ausgestrahlt wurde.

Dabei soll es sich um Kims Hochzeit mit ihrem ersten Ehemann, dem Musikproduzenten Damon Thomas im Jahr 2000 gehandelt haben. Inzwischen ist die dreifache Mutter mit dem Rapper Kanye West verheiratet.

© AP Photo / Lionel Cironneau Immer Glamour-Diva gewesen? Kim Kardashian veröffentlicht FOTO aus den 1990ern

Während eines Gesprächs mit ihrer Halbschwester Kendall Jenner und dem Ex-Freund ihrer Schwester Kourtney, Scott Disick, erklärte sie: „Einmal habe ich Ecstasy genommen und geheiratet. Ich habe es nochmal genommen und ein Sexvideo gedreht. Immer ist dabei etwas Schlimmes passiert.”

Die inzwischen 38-Jährige räumte anschließend ein, sie habe in ihren späten Teenager-Jahren eine wilde Phase durchgemacht, sie sei aber nicht mehr so.

