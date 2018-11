Kurilen: Vulkan Ebeko spuckt gigantische Aschewolken aus – VIDEOs

Der Vulkan Ebeko auf den russischen Kurilen hat eine Aschewolke ausgespuckt, die bis zu fünf Kilometer in den Himmel ragt. Dies berichtet der Pressedienst der Verwaltung des Zivilschutzministeriums in der Region Sachalin.

Der Vulkan eruptiert im Durchschnitt Aschewolken, die eine Höhe von zwei bis drei Kilometer erreichen. Am 31. August betrug deren Rekordhöhe sechs Kilometer. Die Vulkanasche wird aus einem neuen, 2017 entstandenen Kraterschlund ausgestoßen. Seit Sommer 2018 ereignet sich dies fast täglich.

Die Verwaltung des russischen Zivilschutzministeriums in der Region Sachalin erhielt laut eigenen Aussagen Informationen, denen zufolge am Vulkan Ebeko bis in einer Höhe von fünf Kilometern Ascheregen gesichtet worden sein soll.

Im Netz tauchen nun Fotos und Videos auf, die den aktuellen Zustand des Vulkans zeigen:

Курилы — вулкан Эбеко проснулся pic.twitter.com/SdixiRifmk — Donetsk Live (@Donetsk_Live) 21 ноября 2018 г.

​Der Vulkan Ebeko ist 1156 Meter hoch und liegt sieben Kilometer nordwestlich von Sewero-Kurilsk im nördlichen Teil des Vernadskii Ridge.