Belgische Militärs beschweren sich über angeblichen Tiefflug russischer Su-24

Demnach ereignete sich der Vorfall am vergangenen Donnerstag gegen neun Uhr. Die Jets sollen drei Mal über dem Kommandoschiff der nördlichen Nato-Minenräumflotte „Godetia” geflogen sein und die Besatzung „geschockt” haben.

© REUTERS / US Navy/Handout via Reuters Ungewollte Annäherung: Russische Kampfjets überfliegen US-Kriegsschiff - VIDEO

Der belgische Fregattenkapitän Peter Ramboer hat in diesem Zusammenhang den anderen Schiffen der Flotte befohlen, keine Handlungen zu unternehmen, so der TV-Sender. „Ich möchte nicht die Person sein, die aufgrund einer Fehleinschätzung einen Dritten Weltkrieg verursacht hat”, sagte er.

Auch der belgische Verteidigungsminister, Sander Loones, ging auf den Vorfall in einer Mitteilung in seinem Twitter-Account ein. „Bewaffnete russische Flugzeuge flogen während eines Nato-Einsatzes in niedriger Höhe über unserem Schiff”, schrieb der Minister. Dies beweise, wie notwendig es sei, „in unsere Verteidigung zu investieren”. Loones teilte unter anderem einen Hyperlink zu in den flämischen Medien veröffentlichten Fotos, die angeblich russische Flugzeuge zeigen sollen.

Tijdens NAVO-oefening vlogen Russische, bewapende gevechtsvliegtuigen laag over onze Godetia.



Mijn eerste reactie vindt u op:https://t.co/DCYPRhKwYK



Bewijst dat we moeten blijven investeren in onze defensie, naast focus op diplomatie, ontwikkelingssamenwerking en handelsbeleid pic.twitter.com/hhhe9PNAwv — Sander Loones (@SanderLoones) 25 ноября 2018 г.

​Aus den Bildern lässt sich jedoch nicht eindeutig schlussfolgern, ob die Jets tatsächlich direkt über dem Schiff oder in der Nähe von ihm geflogen sind.

Die belgische Marine, die Fotos von vermutlichen Su-24-Maschinen in den Medien veröffentlicht hatte, nahm an, dass die Maschinen mit Luft-Boden-Raketen des Typs Ch-25 ausgestattet waren.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Skandal mit Su-24: Chinesische Experten werfen USA bewusstes Hochspielen vor<<<

Wie Russlands Verteidigungsministerium mehrmals betonte, würden alle Flüge der russischen Luftwaffe im Einklang mit den internationalen Regeln zur Nutzung des Luftraums über neutralen Gewässern ausgeführt, ohne Grenzen anderer Länder zu verletzen.