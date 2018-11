Doppelgänger von Sebastian-Kurz spielt Banjo – VIDEO

Der leidenschaftliche Banjo-Spieler heißt Wade Darnell, kommt aus den USA und sieht laut der „Kleinen Zeitung“ Sebastian Kurz unheimlich ähnlich. Mit diesem Beitrag hat das Portal auf ein YouTube-Video der US-amerikanischen Zeitung „Knoxville News Sentinel“ am späten Montagabend aufmerksam gemacht.

Das Video ist jedoch neun Jahre alt und zeigt den damals 16-jährigen Darnell, der auch von seiner Liebe zu diesem Musikinstrument erzählt.

Die offenbar österreichischen User haben unter dem Video Kommentare hinterlassen, in denen die Ähnlichkeit mit ihrem Bundeskanzler betont wird.

„Ein gutes Beispiel wie wichtig Förderung von jungen Künstlern ist: hätte jemand Sebastian Kurz Banjokarriere gefördert wäre er nie in die Politik gegangen“, schrieb Jean Du.

„Sebastian Kurz bist du des??“, fragte sich IDNASTV.

Selbst User aus anderen Ländern haben bemerkt, dass sich der Junge und der Bundeskanzler wie aus dem Gesicht geschnitten sind.

„This is the Austrian chancellor Sebastian Kurz“, so Anonymix.

Auch erklangen etwas ironische Äußerungen gegenüber dem richtigen Kurz.

„Österreichische Version von Hannah Montana. Tagsüber ein schlechter Politiker, Nachts heimlich Banjo Spieler. Kein Wunder dass er nie an Sitzungen teilnimmt“, schrieb jemand unter dem Benutzernamen Sam Masghati.