Der BVB-Bomber Sergej W. ist wegen versuchten Mordes in 28 Fällen zu 14 Jahren Haft verurteilt worden.

Der 29-Jährige hatte am 11. April 2017 bei der Abfahrt des Mannschaftsbusses zum Champions-League-Heimspiel gegen AS Monaco drei Sprengsätze am Teamhotel des BVB gezündet, um offenbar die Fußballer zu töten und damit den Kurs der BVB-Aktie zum Absturz zu bringen.

Nach Anschlag auf BVB-Bus: Muss Sergej W. lebenslang in Haft?

Bei dem Anschlag war der spanische Innenverteidiger Marc Batra schwer am Unterarm verletzt worden.

Die Staatsanwaltschaft hatte für den Deutschrusse lebenslange Haft wegen versuchten Mordes gefordert. Nun hat das Dortmunder Schwurgericht gegen den Angeklagten geurteilt: Sergej W., der eigegen Angaben zufolge niemanden tötetn wollte, wird 14 Jahre in Haft verbringen.

