Explosion in Afghanistan: Mehrere US-Soldaten getötet

Bei einer Detonation in Afghanistan sind am Dienstag mindestens drei US-Soldaten ums Leben gekommen. Drei weitere Militärs wurden verletzt, wie die Agentur Reuters mitteilt.

In der Nähe der zentralafghanischen Stadt Ghasni ist am Dienstag ein selbstgebauter Sprengsatz detoniert. Drei US-Soldaten wurden dabei getötet. Drei weitere Militärs erlitten Verletzungen, darunter auch ein Zivilbeschäftigter. Nähere Details wurden zunächst nicht genannt.

>>>Mehr zum Thema: USA suchen nach Fluchtwegen aus Afghanistan – Vize-Premier<<<

Der Kampfeinsatz der Nato in Afghanistan endete offiziell 2014. Allerdings sind dort immer noch Tausende ausländische Soldaten stationiert. Sie bilden die afghanischen Streitkräfte aus und unterstützen sie im Kampf gegen die immer stärker werdenden Taliban. Im Rahmen des Nato-Einsatzes Resolute Support hat die Bundewehr derzeit etwa 1200 Soldaten im Norden Afghanistans im Einsatz.

© AFP 2018 / Noorullah Shirzada Afghanistan: Russland eifert USA nicht nach – Moskau

Zuvor war berichtet worden, dass der afghanische Vize-Premier, Mohamad Mohaqiq, die Auffassung zur Lage im Lande, die die US-amerikanischen Behörden, Sicherheitsdienste und Militärs vertreten, scharf kritisiert hatte. Seiner Ansicht nach wollen die USA in Afghanistan nicht mehr kämpfen und suchen lediglich nach Möglichkeiten, um sich von dort zurückzuziehen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Rentner von abgelehntem Asylbewerber aus Afghanistan getötet<<<

Am späten Sonntag hatten Kämpfer der radikalen Taliban-Bewegung einen Konvoi von Sicherheitskräften in Afghanistan angegriffen, wie die Nachrichtenagentur Pajwok meldete. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Provinz Farah im Westen Afghanistans. Dabei sind mindestens 22 Polizeibeamte ums Leben gekommen. Weitere fünf Polizisten sollen bei der Attacke verletzt worden sein.