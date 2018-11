„Last Christmas“ oder „Atemlos“: Russische Psychologin mit Tipp gegen Ohrwürmer

Jeder kennt das. Im Supermarkt, im Kaufhaus oder im Radio – überall erklingen dieser Tage wieder Weihnachtsklassiker wie „Jingle Bells“, „Do they know it´s Christmas“ und das unvermeidliche „Last Christmas“. Die Songs setzen sich in den Köpfen fest. Eine russische Psychologin wusste schon vor über 90 Jahren, wie man sich vor Ohrwürmern schützt.