Erstes schwimmendes AKW: Beide Reaktoren in Murmansk erfolgreich gestartet

Demnach befindet sich der Bau des schwimmenden AKW „Akademik Lomonossow" in der Abschlussphase. Die physischen Kernreaktorstarts sind erfolgreich durchgeführt worden.

© Sputnik / Alexander Galperin Erstes schwimmendes AKW Russlands: Beladung hat begonnen

>>>Mehr zum Thema: Atommeiler XS aus Russland: Liefern Strom, wo kein Netz da ist<<<

Am 2. November 2018 wurde die Reaktoranlage, die sich an der Steuerbordseite von „Akademik Lomonossow" befindet, physisch gestartet. Der physische Reaktorstart eines Kernreaktors ist die erste Phase umfassender Tests, die durchgeführt werden müssen, bevor die Kernreaktoranlage ihre projektierte Leistung erreicht. Alle Arbeiten zum Bau des schwimmenden Kernkraftwerks werden in Murmansk erfüllt, wo sich ein Standort des Atomeisbrecher-Betreibers „Atomflot" befindet.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Diese einzigartige Entwicklung Russlands interessiert südostasiatische Länder<<<