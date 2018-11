Terroranschläge vorbereitet: Gruppe von IS-Anhängern in Moskau verurteilt

Ein Militärgericht in Moskau hat Mitglieder einer Zelle der Terrormiliz „Islamischer Staat“*, denen die Anwerbung von Kämpfern für den Krieg in Syrien und die Vorbereitung von Terroranschlägen vorgeworfen wird, schuldig gesprochen. Dies geht aus einer Mitteilung des Pressedienstes des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB hervor.

Demnach unterband der russische Sicherheitsdienst die Aktivitäten einer IS-Zelle, deren Mitglieder Terroranschläge im Gebiet Moskau vorbereitet, Menschen für die Teilnahme an den Kampfhandlungen in Syrien angeworben und sie dorthin befördert haben sollen.

Die Gruppe sei von dem tadschikischen Staatsangehörigen Solichow (der Vorname wurde nicht angegeben) angeführt worden, der sich in der Türkei aufgehalten habe. Bei den Durchsuchungen der Wohnungen der Extremisten seien Waffen, Munition, selbstgebaute Sprengsätze sowie Komponenten für deren Herstellung entdeckt worden.

Nun seien die Teilnehmer der Gruppe zu langjährigen Haftstrafen verurteilt worden, die sie in Besserungsanstalten mit strenger Strafvollzugsart verbüßen sollen. Das Gerichtsurteil sei am 28. November in Kraft getreten, hieß es.

* Islamischer Staat, auch IS, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung. IS will Stützpunkt des „Kalifats" in Zentralasien ausbauen — Gus-Antiterrorbehörde

