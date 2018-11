Auf Fischjagd: Buckelwal zeigt außergewöhnlichen Trick – VIDEO

Im Video ist zu sehen, wie ein Buckelwal fischt. Er öffnet auf der Wasseroberfläche sein gigantisches Maul. Fische sehen dieses improvisierte Schwimmbecken als Schutzort an, in dem sie sich vor Vögeln verstecken können. In Wirklichkeit gehen sie selbst in die Falle und werden zum „Easy Snack“.

Forscher fixierten dieses Verhalten der Buckelwale erstmals im Jahre 2011 und gehen nun davon aus, dass die Tiere diese Tricks voneinander lernen.

Buckelwale verfügen auch über andere Jagdtaktiken. Um Heringe zu fangen, erzeugen sie beispielweise Blasen, wobei sie die Fische möglichst nah zueinander schwimmen lassen. Auf diese Weise kann der Buckelwal eine große Fischgruppe auf einmal schlucken. Täglich frisst der Buckelwal bis zu 2500 Kilogramm Fisch.