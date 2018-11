VIDEO: Schweizerischer Jäger begleitet Flugzeug von Lawrow – wozu?

Das Flugzeug des Sonderkommandos „Rossija“ des russischen Außenministers Sergej Lawrow ist am Donnerstag nach seinem Start vom Flughafen in Genf bis zur österreichischen Grenze von einem Jagdflugzeug der schweizerischen Luftstreitkräfte begleitet worden. Darüber berichtet die Zeitung „Rossijskaja Gaseta“.

Das schweizerische Flugzeug trug demnach Raketenbewaffnung. Am Leitwerk war ein Tiger abgebildet – das Symbol einer Staffel der Luftstreitkräfte der Schweizerischen Eidgenossenschaft. An der Grenze zu Österreich stoppte die Maschine ihre Begleitung und kehrte zurück.

Laut einer Quelle in russischen diplomatischen Kreisen gilt diese Militärbegleitung als Ausdruck besonderer Wertschätzung. Dabei befand sich Russlands Außenminister nicht an Bord der Tu-204 des Sonderkommandos. Früher am 29. November hatte Lawrow Genf verlassen, um den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Rahmen des G20-Gipfels zu begleiten.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hatte sich in Genf mit seinem schweizerischen Amtskollegen Ignazio Cassis getroffen und an einer internationalen Afghanistan-Konferenz teilgenommen.