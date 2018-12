G20: Argentinischer Präsident muss mit den Tränen kämpfen - VIDEO

Auf dem Video und auf den Fotos, die in lokalen Zeitungen und sozialen Netzwerken gepostet wurden, ist zu sehen, wie am Ende der Veranstaltung alle Zuschauer und Teilnehmer des G20-Gipfels den Schauspielern Beifall klatschen und Macri kaum die Tränen zurückhalten kann. Ihn tröstet scherzhaft und mit einem Lächeln die First Lady des Landes, Juliana Awada.

ORGULLOSO DE LA ARGENTINA Y DE LOS ARGENTINOS pic.twitter.com/gkCMUat5T0 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 1 декабря 2018 г.

Später erklärte Macri auf seinem Twitter seine Emotionen mit Stolz auf Argentinien und das argentinische Volk.