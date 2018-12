Der Leichnam des 58-jährigen Vizeadmirals wurde am Samstag in seiner Residenz in Bahrain entdeckt, teilte die US Navy mit. Ermittler der amerikanischen Kriegsmarine und des Innenministeriums der Golfmonarchie haben Ermittlungen aufgenommen. Von einer vorsätzlichen Tötung sei nicht auszugehen, hieß es.

Scott Stearney hatte erst im Mai das Kommando über die Fünften Flotte der USA übernommen, die in Manama ihr Hauptquartier hat.