Vermisste 17-Jährige tot in Flüchtlingsunterkunft gefunden

Eine 17-Jährige Jugendliche aus Rheinland-Pfalz wurde seit Freitag vermisst. Nun hat die Polizei ihre Leiche in einer Flüchtlingsunterkunft in der Stadt Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen entdeckt. Darüber berichten deutsche Medien unter Berufung auf die Nachrichtenagentur dpa am Montag.