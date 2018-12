Syrische Armee eliminiert über 270 IS-Kämpfer im Südwesten des Landes

Die syrische Armee hat mehr als 270 Kämpfer der Terrormiliz IS* („Islamischer Staat“; auch Daesh) in der Provinz as-Suwaida (Suweida) im Südwesten des Landes eliminiert. Dies teilte der Vertreter des Kommandos der Gruppierung der russischen Streitkräfte in der Arabischen Republik Oleg Makarewitsch mit.