Ufo oder Ölplattform? Seltsame Lichter am Himmel in den USA gefilmt – VIDEO

Dem Mann zufolge bemerkte er das ungewöhnliche Phänomen, als er am 20. November an der Küste angelte. Gegen neun Uhr abends erblickte er ein helles unbewegliches Licht am Himmel. Im Laufe der nächsten Stunde soll es verblasst und dann wieder heller geworden sein. Manchmal waren daneben andere Lichter zu sehen.

„Einmal ging es für ungefähr 20 Minuten vollständig weg und erschien dann wieder in viel weiterer Nähe zu mir. Dieses Video stammt aus diesem Zeitraum. Sobald es auftauchte, wurde es wieder ein- und ausgeblendet. Gleichzeitig gab es bis zu vier Lichter, die Position veränderte sich aber nicht“, heißt es im Beitrag des Augenzeugen.

Internet-Nutzer haben gescherzt, dass es sich um ein Ufo handeln könnte und gemutmaßt, was diese Lichter in der Tat sein könnten. Ein Kommentator vermutete, dass es sich bei diesem Phänomen um einen Gasbrenner auf einer Ölplattform handeln könnte. Laut ihm waren die vier Lichter auf atmosphärische Refraktion zurückzuführen.

Andere behaupteten, dass es ein Flugzeug oder ein Kugelblitz gewesen sei.