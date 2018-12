Mord an 17-Jähriger in Flüchtlingsunterkunft: Verdächtiger gesteht Tat

#PolizeiNRW #Bonn Ein junger Mann führte die Polizei am Sonntagabend zur Leiche einer vermissten Jugendlichen, in einem von ihm bewohnten Zimmer in Sankt Augustin. Er wurde vorläufig festgenommen, eine Mordkommission ermittelt nun. Hier mehr dazu: https://t.co/AZ2Vx1ohN6 pic.twitter.com/thOkVkMODz