Trump flüchtet während G20-Fotosession – VIDEO

In dem Video ist zu hören, wie der US-amerikanische Staatschef bittet “ihn von hier wegzubringen“.

Trump sagte deutlich in das Mikrofon: “Get me out of here” (dt. „Bringt mich hier weg“).

Nach Angaben der britischen Tageszeitung „Evening Standard“ sollten die anwesenden Staatschefs vor dem Abschluss des G20-Treffens fotografiert werden, aber Trump entfernte sich plötzlich und ließ Mauricio Macri auf der Bühne allein stehen.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Putin und Merkel: Gemeinsames Arbeitsfrühstück im Hotel – VIDEO<<<

Rückblickend war das nicht die erste solche Protokollabweichung des US-Präsidenten.

2017 habe Trump ein gemeinsames Fotografieren mit dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu vorzeitig verlassen, so der „Evening Standard“.

© AFP 2018 / Ludovic MARIN „Who is this?“ Australien lacht über Merkels Spickzettel

Bei der geplanten Unterzeichnung eines Gesetzes im Oval Office im Oktober desselben Jahres soll Trump den anwesenden US-Beamten die Hände geschüttelt und danach das Treffen verlassen haben, ohne das Dokument zu unterschreiben.

>>>Andere Sputnik-Artikel: Heimlich gefilmt: Prinz Salman beruhigt Macron bei G20: „Don't worry“<<<

Der G20-Gipfel hatte vom 30. November bis 1. Dezember in Buenos Aires in Argentinien stattgefunden.