Kleinflugzeug kracht in Kinderkrankenhaus – VIDEO

In den USA ist leichtmotoriges Flugzeug beim Versuch einer Notlandung in ein Krankenhaus gekracht. Der YouTube-Kanal der Tageszeitung „Palm Beach Post“ veröffentlichte die Aufnahmen des Absturzes.

Der Vorfall ereignete sich am 1. Dezember in Fort Lauderdale im US-Bundesstaat Florida. Die Aufnahmen zeigen, wie das Flugzeug in das Gebäude des Therapiezentrums für Kinder rast und dann in Flammen aufgeht.

Nach Medienangaben kamen die beiden Menschen, die sich an Bord des Flugzeuges befunden haben sollen, ums Leben. Das Therapiezentrum soll evakuiert worden sein.

Die Bundesluftfahrtbehörde und die Nationale Behörde für Transportsicherheit der Vereinigten Staaten führen eine Untersuchung des Absturzes durch.

