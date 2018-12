Zum achten Mal in Folge: „Forbes“ kürt Merkel zur mächtigsten Frau der Welt

Das US-Wirtschaftsmagazin „Forbes“ hat Angela Merkel zur mächtigsten Frau der Welt gewählt. Die deutsche Bundeskanzlerin und CDU-Politikerin ist zum achten Mal in Folge an die Spitze der 100 Frauen mit dem weltweit größten Einfluss gesetzt worden.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die britische Premierministerin Theresa May und Christine Lagarde, die Geschäftsführerin des Internationalen Währungsfonds (IWF).

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Merkel: Bund gibt eine Milliarde Euro mehr für „Saubere Luft“ aus<<<

In den Top Five der Forbes-Liste stehen neben Merkel, May und Lagarde auch die Chefin von General Motors, Mary Barra, und die CEO von Fidelity Investments, Abigail Johnson.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: „Who is this?“ Australien lacht über Merkels peinlichen Spickzettel<<<