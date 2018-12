Wiener Panda-Zwillinge sicher in China angekommen – FOTOs

Die Panda-Zwillinge „Fu Feng“ und „Fu Ban“ aus dem Tiergarten Schönbrunn im Wienber Gemeindebezirk Hietzing sind im chinesischen Chengdu gelandet und befinden sich nun in der Panda-Station in Gengda. Dies teilte der Wiener Zoo via Twitter am Dienstag mit.

„Die Panda-Zwillinge Fu Feng und Fu Ban sind gut in China angekommen. Sie sind im Quarantäne-Bereich in der Panda-Station in Gengda“, so der Wiener Zoo.

Die Tiere werden demnach von einem Begleitteam des Tiergartens weiterhin betreut. Eine Pflegerin bleibt sogar über zwei Wochen zur Eingewöhnung der Pandas. Innerhalb dieser Zeit wird die Betreuung an die Pflegekräfte vor Ort übergeben.

Natürlich wollen wir euch am Laufenden halten: Die Panda-Zwillinge Fu Feng und Fu Ban sind gut in China angekommen. Sie sind im Quarantäne-Bereich in der Panda-Station in Gengda. Unser Team ist bei ihnen. Pflegerin Renate Haider bleibt sogar über zwei Wochen zur Eingewöhnung. pic.twitter.com/GkwkmHgP7T — TiergartenSchönbrunn (@zoovienna) December 4, 2018

Am Sonntag waren die mittlerweile zwei Jahre alten Panda-Zwillinge vom Wiener Zoo Richtung China aufgebrochen. Am Nachmittag haben Fu Feng und Fu Ban die zwei Transportkisten betreten, in denen jede Menge Bambus auf sie wartete.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: So viel Spaß macht erster Schnee: Glückliche Pandas auf VIDEO eingefangen<<<

Morgen übersiedeln die Panda-Zwillinge nach China. Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Gattin Doris Schmidauer und Li Xiaosi, Botschafter der VR China in Österreich, mit Gattin Huang Yan waren heute für einen Abschiedsbesuch im Tiergarten bei Direktorin Dagmar Schratter. pic.twitter.com/L384FR33mw — TiergartenSchönbrunn (@zoovienna) December 1, 2018

Am 1. Dezember hatte der Zoo mitgeteilt, dass Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit Gattin Doris Schmidauer und Li Xiaosi, Botschafter der VR China in Österreich, mit Gattin Huang Yan den Tiergarten Schönbrunn besucht hatten, um von den in Wien beliebten Panda-Zwillingen Abschied zu nehmen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Tierisch verliebt? Elch weicht Kuhherde nicht von der Seite<<<