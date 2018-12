Transsexuelle in Paris ermordet: Mutmaßlicher Täter in deutschem Asylheim gefasst

Die Polizei hat in einer Asylbewerberunterkunft in Paderborn einen 21-jährigen ägyptischen Staatsangehörigen festgenommen. Dieser wird dringend verdächtigt, zuvor in Paris eine transsexuelle Prostituierte erschossen zu haben.