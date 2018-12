Mit diesem Produkt löst Discounter Netto Shitstorm aus

Tiefgekühlte Zebra-Steaks in einer 300-Gramm-Packung für 6,99 Euro haben mehrere Internetnutzer für fragwürdig befunden.

Einige Kunden fanden den Preis nicht besonders günstig. Die anderen beschwerten sich darüber, dass die Kette das Fleisch von Tieren verkaufe, die vom Aussterben bedroht seien.

„Dann geh doch zu Netto! Nein, in diesem Jahr nicht. Muss Netto wirklich Zebra zum Fest anbieten? Hallo Netto! Zebras gehören in die Serengeti und nicht in die Tiefkühltruhe. Voll daneben, Netto!“, so der User unter dem Benutzernamen @TomBauser.

​„Neeeeeeiiiiiinnnnn! Doch nicht Zebra! Das darf man doch hier im THW-Kiel-Land nicht verkaufen!“, schrieb @HeinHolstein.

Manche User riefen sogar zum Boykott der Lebensmittelkette auf.

​„Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, dass massenhaft Schweine, Rinder, Hühner usw. gequält und getötet werden, verkauft Netto nun auch noch Zebra-Fleisch!“, so @Co2255.

​Andere fanden das Angebot „krank“ und „unfassbar“.

​Laut dem „Stern“ kommt das Zebrafleisch aus Südafrika. Es stamme von dem sogenannten Steppenzebra. Dieses ist dem WWF zufolge nicht vom Aussterben bedroht, hieß es.