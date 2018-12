Anti-Mafia-Razzia in NRW: Beamte sollen Dienstgeheimnisse verraten haben – Medien

Zurzeit wird gegen zwei Polizisten und mehrere Beamte ermittelt, die vertrauliche Informationen an mutmaßliche Mafiosi und ihre Komplizen weitergegeben haben sollen.

Unter den Verdächtigen sind eine Mitarbeiterin der Stadt Wesseling, eine ehemalige Beamtin der Stadt Duisburg sowie zwei Polizisten und eine Regierungsbeschäftigte der Polizei, berichtet das Nachrichtenportal Focus.de mit Verweis auf eine Sprecherin der Duisburger Staatsanwaltschaft.

Bislang ist unbekannt, um welche Informationen es sich dabei handelt.

Am Mittwochmorgen haben Polizei- und Justizbehörden in einer international koordinierten Aktion zahlreiche Objekte in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Belgien durchsucht.

In Deutschland lag der Schwerpunkt der Razzien, bei denen über 100 Objekte durchsucht worden sein sollen, nach Angaben des Bundeskriminalamtes in Nordrhein-Westfalen. Zu den festgenommenen Verdächtigen gehört nach Medienberichten ein 45-jähriger Gastwirt aus Pulheim.