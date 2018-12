Luftangriff der US-Koalition fordert mindestens acht Tote in Deir ez-Zor – TV-Sender

Ein Luftangriff der US-angeführten Koalition soll mindestens acht Menschen in der syrischen Stadt Deir ez-Zor das Leben gekostet haben, berichtet der staatliche Fernsehsender Ikhbariya unter Berufung auf Quellen in den Stadtbehörden.

„Acht Zivilisten — Mitglieder einer Familie — sind bei einem Luftangriff der von den USA angeführten Koalition auf die Stadt Hadschin im Südosten von Deir ez-Zor umgekommen“, teilt das Staatsfernsehen mit.

Dies ist bereits der zweite Luftangriff der US-Koalition in Hadschin binnen weniger Tage. Am 5. Dezember sollen bei Luftschlägen der Koalition in derselben Provinz fünf Menschen ums Leben gekommen sein.

Die US-geführte Anti-US-Koalition hatte auch davor mehrmals Luftschläge gegen die Stadt und naheliegende Dörfer in der Provinz Deir ez-Zor ausgeführt. Damit will die internationale Koalition den Einheiten der „Demokratischen Kräfte Syriens“ bei der Bekämpfung der Terrormiliz „Islamischer Staat“ geholfen haben.

Syrische Medien haben in diesem Zusammenhang wiederholt auf die Verwendung von weißem Phosphor durch die Koalition bei ihren Luftangriffen hingewiesen.

Vertreter des Pentagons erklärten daraufhin, dass die US-Koalition keine Informationen über die in Syrien verwendete Munition preisgebe — sie würde aber allen internationalen Standards entsprechen.

Die syrische Regierung forderte die Vereinten Nationen auf, die illegale Präsenz der US-geführten Militärkoalition in Syrien zu stoppen.