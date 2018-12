Chinesische Piloten meistern russische Kampfjets Su-35 – VIDEO

Auf dem Video sind Starts, Kurvenflüge und der Blick aus dem Cockpit eingefangen.

Im November dieses Jahres hatte das Flugzeugwerk in Komsomolsk am Amur in der Region Chabarowsk die letzte Serie von fünf Su-35 -Flugzeugen an China geliefert. Der Vertrag mit dem russischen Rüstungsunternehmen Rosoboronexport über die Lieferung von 24 Jagdflugzeugen mit einem Gesamtwert von rund 2,5 Milliarden US-Dollar wurde im November 2015 abgeschlossen. Allerdings sah die Vereinbarung nicht nur die Lieferung von Flugzeugen vor. Der Vertrag soll im Jahr 2020 vollständig umgesetzt werden.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Worin die Su-57 den F-22 und F-35 überlegen ist – Chefkonstrukteur China ist der erste ausländische Kunde, der die Su-35 bestellt hatte. Vor einigen Monaten hatten amerikanische Militärexperten erklärt, das Vorhandensein russischer Kampfflugzeuge dieses Typs habe Chinas Streitkräfte im asiatisch-pazifischen Raum maßgeblich gestärkt. Zudem hatten sie die Su-35 als „Alptraum und Kopfschmerzen“ für die amerikanische Luftwaffe in Asien bezeichnet.

