China schickt weltweit erste Sonde „hinter den Mond“ – VIDEO

Die chinesische Sonde Chang'e 4 ist auf dem Weg zur Rückseite des Erdtrabanten. Eine Rakete mit dem Roboterfahrzeug an Bord startete am Samstag in der chinesischen Provinz Sichuan. Die in Hongkong erscheinende Zeitung „South China Morning Post“ veröffentlichte ein entsprechendes Video auf YouTube.