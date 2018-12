Putin warnt vor „unaufholbarem Rückstand“ Russlands

Der russische Präsident Wladimir Putin hat vor einem Zurückbleiben Russlands gewarnt, sollte man nicht rechtzeitig begreifen, was und wie getan werden muss, denn die Welt befinde sich im Zustand einer mächtigen, dynamisch voranschreitenden Umwandlung.

„Die Welt im Ganzen befindet sich im Zustand einer Transformation: Einer äußerst mächtigen, sich dynamisch entwickelnden Transformation. Wenn wir uns nicht rechtzeitig zurechtfinden, wenn uns nicht rechtzeitig klar wird, was wir zu tun haben und wie – dann können wir für immer zurückbleiben“, sagte Putin in seiner Rede auf dem Parteitag der Kreml-Partei „Geeintes Russland“ am Samstag.

„Dies ist eine dramatische Situation in unserem Land (…). Man muss das verstehen und sehr intensiv arbeiten“, betonte der Präsident.

© AP Photo / Putin verspricht Griechen vorbehaltlose Unterstützung

Der Parteitag von „Geeintes Russland“ wird am 7. und 8. Dezember abgehalten. Am zweiten Arbeitstag des Parteitages nehmen der russische Präsident Wladimir Putin und der Partei-Vorsitzende — der Premierminister Dmitri Medwedew — teil. Putin selbst war von 2008 bis 2012 Parteichef von „Geeintes Russland“.

Im Rahmen des diesjährigen Parteitags findet ein inhaltsreiches Forum im Format von Diskussionsplattformen statt, die der Realisierung des Parteiprogramms für das Jahr 2018 gewidmet sind: „Wachstumswirtschaft“, „Lebensqualität“, „Stadtmilieu und sauberes Land“, „Entwicklung der ländlichen Territorien“.