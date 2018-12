Miss-Universe-Bewerberin auf dem Weg zum Wettbewerb verschwunden

Wie es heißt, seien die anderen Teilnehmerinnen bereits ohne Zwischenfälle am Austragungsort angekommen und bereiteten sich auf den Wettbewerb vor.

Bisher gebe es aber keine Informationen, wohin die Bewerberin aus Sierra Leone verschwunden sei, so das Blatt. Bangura hätte am 5. Dezember per Schiff in Thailand ankommen sollen. Die anderen Teilnehmerinnen reisten per Flugzeug an.

Das letzte Posting in Instagram soll am 29. November erschienen sein. Auf dem Foto ist Bangura im Badeanzug vor einem Swimmingpool zu sehen. Das Foto soll für den Wettbewerb vorgesehen gewesen sein.

Das Finale des Schönheitswettbewerbs Miss Universe 2018 findet am 16. Dezember in Thailand statt. Russland wird dabei durch Julia Poljatschichina vertreten sein.