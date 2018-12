200 US-Dollar für Heimatliebe: Inhaftierte ukrainische Seeleute erhalten Stipendien

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat den Erlass unterzeichnet, den nach dem Vorfall in der Straße von Kertsch festgenommenen ukrainischen Seeleuten monatliche Beihilfe in Höhe von 200 US-Dollar (zirka 175 Euro) zu gewähren. Das berichtete das ukrainische Ministerium für vorübergehend besetzte Gebiete und intern Vertriebene am Sonntag.