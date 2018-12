Köln: Unbekannter rammt 21-Jährigem Messer in den Schenkel

Ein junger Mann ist am Sonntagvormittag in Köln mit einem Messer am Oberschenkel schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Überfall in den frühen Morgenstunden in der Venloer Straße.

Ein 21-jähriger Mann sei im Eingangsbereich zur Diskothek „E-Feld Cologne“ gewesen, als ihm ein Unbekannter ein Messer in den Oberschenkel gerammt habe.

„Als die Freundin (18) des Verletzten ihren Freund plötzlich blutend am Boden liegen sah, bemerkte sie eine Frau und einen Mann, die gerade wegrannten“, hieß es.

Sie habe den mutmaßlichen Angreifer als einen schwarzhaarigen Mann etwa 18 bis 19 Jahre alt beschrieben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

