Britischer Lehrer erinnert sich an Kinderjahre des saudischen Kronprinzen

Nach dem Mord an Jamal Khashoggi wehrt sich der saudische Prinz Muhammed bin Salman gegen den Vorwurf, die Tötung des kritischen Journalisten in der Türkei persönlich in Auftrag gegeben zu haben. Der Brite Rachid Sekkai, der bin Salman in den 90ern in Englisch unterrichtet hatte, erzählt nun, was für ein Kind der spätere saudische Thronfolger war.