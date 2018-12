Taiwan: „Schönste Fischverkäuferin“ fasziniert Internet-Nutzer - FOTOS

Auf Taiwan hat eine als Model tätige junge Frau die Internet-Nutzer in Begeisterung versetzt. Ein User hatte sie vor der Theke auf einem Markt fotografiert, als sie Fisch verkaufte, um ihrer Mutter zu helfen. Davon berichtet das Nachrichtenportal Shanghai.ist.

Der User, dank dem die Frau bekanntgeworden ist, hat ihr Foto via Facebook mit der Unterschrift publiziert: „Mami, in Zukunft werde ich dich immer beim Fischkaufen begleiten.“

​Die User wussten nicht, dass die „schönste Verkäuferin“ als Model arbeitet und ihr Facebook-Account mehr als 35.000 Follower hat, so dass die Arbeit auf dem Markt nicht ihre einzige Einkommensquelle ist. Sie steht den eigenen Worten zufolge regelmäßig hinter der Theke, um ihrer Mutter zu helfen.

Als die Frau den Facebook-Beitrag über sich entdeckte, bedankte sie sich bei allen für die Komplimente und versprach, auch am nächsten Tag an der Theke zu arbeiten. Laut den Kommentaren unter dem Beitrag wird sie nun besonders viel Käufer haben. Und das passierte auch: Am folgenden Tag sammelten sich viele Menschen vor ihrem Laden – einige wollten bei der „schönsten Verkäuferin“ Fisch kaufen, andere haben sie einfach nur fotografiert.