Heidi Klum erntet Shitstorm für Busenblitzer bei Santa – FOTO

„Yes Santa…. we have been good all year “ (dt. zu „Ja, Santa… wir sind das ganze Jahr gut gewesen“), schrieb Klum via Instagram.

Bei genauerer Betrachtung ihres jüngsten Fotos bei Santa ist ein Busenblitzer zu erkennen. Sie posiert mit den berühmten Kaulitz-Brüdern und dem Weihnachtsmann.

„Die Frau hat einfach kein Niveau… nicht einmal zu Weihnachten- und der Pelz von ihrem ‚Toy Boy‘ geht auch gar nicht…ein geschmackloses Foto…..“, so der User @sabineriss.

„Heidi, dein Oberteil ist kaputt 😱“, so @daniela_schnier.

Andere nahmen Klum in Schutz.

„Also, wenn ich das Bild so betrachte, muss ich erstmal anmerken, dass man bei Heidi keine Brustwarze sehen kann. Es handelt sich dabei wohl eher um einen Schatten, der durch die Bluse entsteht. Ausserdem bin ich der festen Überzeugung, dass das Bild ein Fake ist. Da wurde mit Photoshop gespielt. Seht doch nur mal genau hin, wie die Jungs sitzen. Das passt doch nicht wirklich“, schrieb der User unter dem Benutzernamen @krabbel_dich.

Darüber hinaus gab es im sozialen Netzwerk einen Shitstorm rund um das Outfit von Tom Kaulitz. Er erntete ebenso negative Kommentare für seinen Pelzmantel.

„Ekelhaft, der Pelz. Schäm dich“ oder „Der Pelzmantel geht gar nicht“, hieß es auf Instagram. Ob es sich um Fake-Fur handelt oder um Echtfell, sei allerdings unklar – so deutsche Medien am Dienstag.

