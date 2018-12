Keine Angst vor großen Tieren: Wolf reißt Schafe von Ex-Minister

Busemann ist außerdem ehemaliger Kultusminister und Präsident des niedersächsischen Landtags. Und er ist Landwirt und besitzt unter anderem eine Schafsherde. Anfang Oktober wurden acht seiner Schafe gerissen.

Jetzt hat das niedersächsische Wolfsbüro den Verdacht bestätigt: Ein Wolf hat die Schafe getötet. Das sagt Busemann der " Ems-Zeitung ". Das Wolfsbüro hatte die Risse an fünf Mutterschafen und drei Lämmern über mehrere Wochen geprüft und ihm nun mitgeteilt, dass sie von einem Wolf stammten, so Busemann weiter. In Niedersachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern fordern Schäfer, Landwirte und Politiker den kontrollierten Abschuss der Wölfe.

