Österreichischer Politiker fordert abendliche Ausgangssperre für Asylbewerber

Gudenus hat den Vorschlag unterbreitet, eine „Ausgangssperre“ für Asylbewerber, die täglich ab 20 Uhr gelten soll, einzuführen.

Die Umsetzung solcher „Maßnahmen“ sei jedoch nur durch Einigkeit in der Rot-roten-Koalitionsregierung und durch Zusammenarbeit in den Bundesländern möglich, so der FPÖ-Politiker.

Die FPÖ hat die Frage nach einer Ausgangssperre für Flüchtlinge innenpolitisch immer wieder thematisiert.

Heinz-Christian Strache, Vizekanzler und Parteivorsitzender der FPÖ, soll bereits im Januar die Festsetzung von Migranten in Bundesheer-Kasernen und Ausgangsverbote vorgeschlagen haben.

© AP Photo / Jens Meyer Migranten greifen Bamberger Polizei mit Steinen an – VIDEO

Der FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl habe sich im September dafür ausgesprochen, die Abwesenheit von Asylbewerbern, die drei Tage pro Monat übersteigt, bei den Behörden zu melden.

Demnach gelte eine Abwesenheit auch dann, wenn sich die Person „während der bloßen Tageszeit“ nicht im Flüchtlingsheim aufhalten würde.

Die liberale Partei „Neos“, Grüne und NGOs kritisieren diese Idee, die mit österreichischem Recht nicht vereinbar sei.

