Südrussland: Unbekannter greift Sicherheitspersonal mit Granate an

Ein Unbekannter hat aus bisher ungeklärten Gründen eine Handgranate auf Sicherheitskräfte nahe eines Einkaufszentrums in der südrussischen Stadt Nazran geworfen. Es gibt Verwundete, berichtet eine Quelle aus den Sicherheitsbehörden der Provinz Inguschetien.

„Am Mittwochabend hat ein Unbekannter eine Handgranate zwischen zwei Polizisten in der Nähe des Einkaufszentrums ‚Arche‘ in Nazran geworfen. Infolge der Explosion gibt es Verwundete“, so die Quelle.

Die Anzahl der Opfer sei zurzeit nicht bekannt. Die Umstände des Vorfalls sollen geklärt werden.

„Jüngsten Angaben zufolge sind zwei Polizisten verletzt worden. Sie wurden im Krankenhaus hospitalisiert“, berichtet die Quelle.

Zuvor wurde lediglich von Sicherheitskräften als möglichen Opfern gesprochen.

