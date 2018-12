Großrazzien gegen Autoschieberbande in Deutschland

In mehreren Bundesländern hat die Polizei Großrazzien gegen eine Autoschieber-Bande druchgeführt. Alleine in Berlin gab es mindestens fünf Festnahmen. Die Autoschieber sollen Verbindungen zu kriminellen Clans haben. Unter den Festgenommenen soll auch ein Berliner Polizeibeamter sein, wie die Berliner Zeitung am Donnerstag schreibt.

Laut der Staatsanwaltschaft gab es in mehreren Bundesländern Durchsuchungen. Die Ermittlungen liefen mit Unterstützung von Europol.

Durchsuchungen und Haftbefehle bei mutmaßlicher internationaler Kfz-Schieberbande an 18 Orten in mehreren Bundesländern vollstreckt. Die Maßnahmen dauern an, PM folgt. — GenStA Berlin (@GStABerlin) December 13, 2018

Kräfte des Spezialeinsatzkommandos (SEK) rückten nach B.Z.-Angaben um 6 Uhr in der Keithstraße in Berlin an. Ein Tatverdächtiger wurde dort in seiner Wohnung festgenommen. Am Mittwoch wurde auch der suspendierte Polizist Rolf L. festgenommen. Der Mann soll der Bande angehören.

Insgesamt soll es über 20 Verdächtige europaweit geben.

