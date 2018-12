Kiew hält Flugabwehr-Übung mit S-300 im Donbass ab

Die ukrainische Flugabwehr hat eine Militärübung im Donbass durchgeführt, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung des ukrainischen Verteidigungsministeriums hervorgeht.

Demnach wurde die Militärübung am Mittwoch in der Region der „Operation der Vereinigten Kräfte" (damit bezeichnet Kiew den Militäreinsatz in der Ostukraine — Anm. d. Red.) abgehalten.

Kiew kann Militärprovokation im Donbass vorbereiten – Außenministerium

Die am Training beteiligten Flugabwehreinheiten sollen mit S-300 Flugabwehrsystemen ausgestattet sein. Auch Luftabwehrmittel sind bei der Übung zum Einsatz gekommen, bei der die Soldaten „ihre Fertigkeiten perfektioniert" und die Besatzungen der Waffensysteme ihre Handlungen koordiniert haben.

Im Osten der Ukraine schwelt seit mehr als vier Jahren ein militärischer Konflikt. Die ukrainische Regierung hatte im April 2014 Truppen in die östlichen Kohlefördergebiete Donezk und Lugansk geschickt, nachdem diese den nationalistischen Staatsstreich in Kiew nicht anerkannt und unabhängige „Volksrepubliken" ausgerufen hatten.

Bei den Gefechten zwischen dem Kiew-treuen Militär und den örtlichen Bürgermilizen sind laut UN-Angaben mehr als 10.000 Menschen ums Leben gekommen.

Die Regelung der Situation im Donbass wird unter anderem bei den Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Minsk erörtert, die seit September 2014 drei Dokumente verabschiedet hat. Darin werden Schritte zur Deeskalation des Konflikts festgelegt. Jedoch kommt es selbst nach Vereinbarung der Waffenruhe weiter zu Schusswechseln zwischen den Konfliktparteien.

