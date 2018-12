Zugunglück in Ankara: Offenbar deutsches Todesopfer – Medien

Bei einem schweren Zugunglück in Ankara hat es offenbar ein deutsches Todesopfer gegeben, wie das ARD-Studio in Istanbul meldet.

Unter den Todesopfern befindet sich nach den Informationen auch ein Deutscher.

© REUTERS / Tumay Berkin Zugunglück in Ankara: Verletztenzahl auf mehr als 80 gestiegen – FOTOs und VIDEOs

Zuvor hatte der türkische Verkehrsminister, Mehmet Cahit Turhan, mitgeteilt, dass bei dem Bahnunglück neun Menschen, darunter drei Lokomotivführer und sechs Passagiere, ums Leben kamen.

Am frühen Donnerstagmorgen ist in der türkischen Hauptstadt Ankara ein Hochgeschwindigkeitszug entgleist. Türkischen Medien zufolge hat sich der Vorfall nahe der Station Marsandiz am Stadtrand ereignet. Der Hochgeschwindigkeitszug war von Ankara nach Konya unterwegs. Wie das türkische Ministerium für Verkehr und Kommunikation berichtete, wurde der Vorfall durch eine Kollision des Zuges mit einer Rangierlokomotive verursacht.

