Gierig nach Klicks? Britische Medien verbreiten Wangas Prophezeiungen für 2019

Demzufolge betreffen die Prophezeiungen sowohl einzelne Personen als auch ganze Länder. Unter anderem handelt es sich um einen wirtschaftlichen Kollaps, von dem Europa bedroht sein könnte, sowie von einem Mega-Tsunami in Asien und einem Meteoriteneinschlag in Russland.

Außerdem soll der US-Präsident, Donald Trump, im kommenden Jahr von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht werden, die bei ihm ein Hirntrauma und Taubheit verursachen würde, schreibt die Zeitung

Das Blatt verschweigt, woher es die Kenntnis von Baba Wangas Prophezeiungen hat. Die „erschreckenden Voraussagen“ für das „düstere Jahr 2019“ wurden immerhin auch in anderen westlichen Medien veröffentlicht. Einige fügen jedoch hinzu, dass die Weissagungen der blinden Hellseherin niemals eindeutig seien und viel Interpretation bedürften.

Die berühmte bulgarische Hellseherin Wanga ist als der „Nostradamus des Balkans“ bekannt. So soll sie die Anschläge in New York 2001 vorausgesagt haben: „Horror, Horror. Die amerikanischen Brüder werden fallen, nachdem sie von stählernen Vögeln attackiert werden“.

Wanga hatte zudem vorausgesagt, dass Europa bis zum Jahr 2016 zerfallen würde. Die Prophezeiung hat sich zwar nicht verwirklicht, doch die britische Zeitung „Daily Star“ weist darauf hin, dass genau in diesem Jahr Großbritannien den EU-Ausstieg beschlossen habe.