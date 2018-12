Vergewaltigung von 15-Jähriger in Flüchtlingsheim: Weitere Verdächtige festgenommen

Die Polizei hat zwei weitere Verdächtige im Fall einer 15-Jährigen festgenommen, die im Juli in einer Flüchtlingsunterkunft in Augsburg von mehreren Männern vergewaltigt worden sein soll.

Den 18 und 19 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, die Schülerin sexuell missbraucht zu haben. Ihre Unterkünfte in Augsburg und Friedberg wurden durchsucht. Die Beamten stellten Beweismittel sicher.

Die Auswertung sei aber noch nicht abgeschlossen, erklärte die Polizei.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Zwei Männer sollen 15-Jährige missbraucht haben, ein Täter weiter auf Flucht – Medien<<<

© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ Entpuppt sich angebliche Vergewaltigung als zweiter „Fall Lisa“?

Inzwischen sitzen laut der Staatsanwaltschaft fünf mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft.

Nach aktuellen Erkenntnissen hatte das Opfer einen 17 Jahre alten Afghanen im Juli kennengelernt. Bei ihrem Treffen in einem Zimmer in einer Asylunterkunft soll die Jugendliche einen Joint angeboten bekommen und nach dem Rauchen einen Filmriss erlitten haben. Sie wurde später in hilflosem Zustand im Stadtteil Lechhausen von Passanten aufgefunden und in eine Klinik eingeliefert. Bei der Untersuchung wurde der Verdacht auf Vergewaltigung bestätigt.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Hessen: Asylbewerber mehrerer Sexualstraftaten verdächtigt<<<

Der 17-jährige Afghane und ein 20-jähriger Landsmann wurden kurz nach der Tat festgenommen. Im September wurde nach einem DNA-Abgleich ein weiterer Tatverdächtiger verhaftet.