No kangaroos in Austria: Österreicher trauern um australischen Muskelprotz „Roger“

Dass der Name der Alpenrepublik von manchen mit Australien verwechselt wird, ist bekannt – T-Shirts mit der Aufschrift „No kangaroos in Austria“ erfreuen sich neben Mozartkugeln nicht nur bei Touristen großer Beliebtheit – auch Einheimische tragen sie. Umso größer daher die Trauer in lokalen Medien um das vielleicht berühmteste Känguru „Roger“.

Die österreichische „Kronen Zeitung“ hat Fotos und Videos des berühmten australischen Känguru-Muskelprotzes namens „Roger“ gesammelt und einen kleinen Artikel über den haarigen Star veröffentlicht.

Das mehr als zwei Meter große und 90 Kilogramm schwere Tier wurde dank seiner Boxkünste und enormen Muskeln weltweit bekannt. Nun starb es im Alter von zwölf Jahren.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #nofilter 😍 Публикация от Roger Kangaroo (@roger_the_kangaroo) 21 Апр 2016 в 5:35 PDT Посмотреть эту публикацию в Instagram Ballin with Desmond⚽️⚽️⚽️ Публикация от Roger Kangaroo (@roger_the_kangaroo) 21 Апр 2016 в 4:31 PDT Im Laufe der Jahre wuchs Roger zu einem echten Muskelprotz heran. Dank seinem mächtigen Oberkörper wurde er eine Attraktion der Stadt, schreibt die Zeitung. Zahlreiche Fotos und Videos (allein auf Instagram waren es mehr als 1200) mit dem berühmten Tier wurden in den sozialen Netzwerken veröffentlicht und geteilt.

„Er zauberte immer ein Lächeln auf mein Gesicht. So ein stolzer, starker Bub“, so die australische Pop-Sängerin, Songschreiberin und Schauspielerin Natalie Imbruglia.

Zuletzt litt das Tier an Arthritis und sah auch nicht mehr so gut aus, wie die „Kleine Zeitung“ in dem Artikel mit der liebevollen Überschrift „Stolzer, starker Bub“ berichtet. In dem Tierpark soll „Roger“ nun auch seine letzte Ruhestätte finden.