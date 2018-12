Trotz Sanktionen: Russische Raketentriebwerke für US-Trägerraketen geliefert

Die Triebwerke seien bereits am Mittwoch an den Auftraggeber übergeben worden, heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung auf der Webseite des russischen Unternehmens. Es handle sich dabei um die zweite Lieferung in diesem Jahr. Im Juni seien der „Orbital Space Corporation" bereits zwei Triebwerke übergeben worden.

Das RD-181 ist ein Flüssigkeitsraketen-Triebwerk, das unter anderem in den US-amerikanischen Trägerraketen vom Typ „Antares" eingesetzt wird.

